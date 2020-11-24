Возвращение Кельбаджарского района - это еще один акт торжества исторической справедливости – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Возвращение Кельбаджарского района - это не просто победа Азербайджана, это важное и знаковое событие. Это еще один акт торжества исторической справедливости.

Об этом сказала Trend доктор политических наук, государственный советник РФ 1 класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

"Начнем с того, что в этом районе никогда не было армянского населения. По последней советской переписи, 99% населения - это азербайджанцы", - сказала она.

Полоскова отметила, что, покидая эту территорию, армяне сжигают дома, школы, другие здания, вырубают деревья: "Это вандализм. И поведение пришлых людей".

(Автор: Джани Бабаева)