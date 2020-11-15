Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению - Хикмет Гаджиев

Нагорно-карабахский конфликт 15 ноября 2020 15:35 (UTC+04:00)
Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

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