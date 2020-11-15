Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.