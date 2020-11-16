В Западном Азербайджане и Карабахе были арменизированы свыше 700 топонимов – председатель Комиссии по топонимике

БАКУ /Trend/ - В Западном Азербайджане и Карабахе изменены названия более 700 мест, каждое из которых было арменизировано искусственно и насильно.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе, депутат, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, более 200 из этих мест расположены на территории Карабаха: «Точно также, как армяне варварски разграбили азербайджанские земли, они незаконно переименовали азербайджанские топонимы в Нагорном Карабахе и Западном Азербайджане, дав им новые названия. Это абсолютно недопустимо, такого нет в международной практике. Даже во время Второй мировой войны фашисты не переименовывали названия мест, которые они оккупировали. Переименование азербайджанских топонимов один из факторов, открыто показывающих то, что армяне террористы, захватчики и фальсификаторы. Они уничтожили дома азербайджанцев в Карабахе, азербайджанские кладбища, историко-культурные памятники, пытаются заставить забыть азербайджанские топонимы, желая тем самым стереть следы азербайджанской истории с этих мест».

Габиббейли добавил, что новые названия, которыми армяне назвали места и населенные пункты, вообще не связаны ни с их историей, ни с географией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)