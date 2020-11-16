В Джабраильский район и город Шуша подано электричество - Азеришыг
БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" продолжает работы по электроснабжению освобожденных от оккупации территорий, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Общество.
В сообщении говорится, что после Джабраильского района электричество подано и в город Шуша.
"Работы по улучшению и обеспечению устойчивым и качественным электроснабжением территорий, освобожденных от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего, продолжаются. В ближайшие дни зажжется свет и на других территориях", - отметили в АО.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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