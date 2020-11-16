В Джабраильский район и город Шуша подано электричество - Азеришыг

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" продолжает работы по электроснабжению освобожденных от оккупации территорий, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Общество.

В сообщении говорится, что после Джабраильского района электричество подано и в город Шуша.

"Работы по улучшению и обеспечению устойчивым и качественным электроснабжением территорий, освобожденных от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего, продолжаются. В ближайшие дни зажжется свет и на других территориях", - отметили в АО.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)