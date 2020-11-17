Вторая карабахская война показала мощь азербайджанской армии - освобождавший вершину Муров майор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на военную провокацию армянских вооруженных сил 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию и разгромил армянские ВС.

Об этом сказал майор Анар Рамазанов, участвовавший в освобождении вершины Муров в ходе Карабахской войны, сообщает во вторник Trend.

Рамазанов отметил, что в боях за вершину Муров, которые шли в течение четырех часов, он был тяжело ранен: "А через тридцать минут я получил еще одно осколочное ранение. Личный состав оказал мне первую медицинскую помощь и вывел с поля боя".

Он добавил, что эта война показала всему миру мощь азербайджанской армии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)