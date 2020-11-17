БАКУ/Trend/ - Американская холдинговая компания «Johnson & Johnson» признала ошибку в обозначении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на заявление компании.

«Возможно, Вы обратили внимание на то, что в последнее время в отношении позиции Johnson & Johnson в конфликте между Арменией и Азербайджаном высказывались различные предположения. Мы ошибочно назвали территорию этого конфликта в посте в социальной сети. Мы подтверждаем, что это была ошибка, и мы искренне сожалеем об этом»,- говорится в сообщении компании.

Отметим, что в своем Twitter «Johnson & Johnson» объявила о сборе средств «в поддержку пострадавших от конфликта в Нагорном Карабахе», отметив, что эти средства «будут переданы Красному Кресту для раздачи нуждающимся со всех сторон конфликта».

В данном твите компания использовала название «арцах» для обозначения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)