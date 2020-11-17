Армяне опять сжигают дома - теперь в Агдаме (ВИДЕО)

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал репортаж о том, как покидая Агдамский район армянские войска устраивают пожары, передает Trend.

"Мы стоим на расстоянии 5 км от Агдама. Вы видите зарева пожаров - это армянские войска жгут здания своих штабов, посты и все другие здания. В настоящее время в центре Агдама продолжаются пожары", - сообщает корреспондент TRT Haber Бюлент Чулчуоглу.

Ранее в Кельбаджарском районе армяне перед эвакуацией подожгли дома и вырубили деревья.

Напомним, что в соответствии с договоренностью, оккупированный Агдамский район передается Азербайджану до 20 ноября.