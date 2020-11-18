На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, какая ситуация сложилась в регионе Нагорного Карабаха после подписания трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, историк, политолог, эксперт Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорскими организациями Теймур Атаев и военный эксперт Рауф Раджабов.