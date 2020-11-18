В ближайшее время давление на Пашиняна, подталкивающее его к отставке, будет нарастать - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Уже в ближайшее время давление на Никола Пашиняна, подталкивающее премьер-министра Армении к отставке, будет нарастать.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя текущую политическую ситуацию в Армении.

По мнению политолога, давление на Пашиняна будет увеличиваться не только со стороны парламентской и непарламентской оппозиции, но и со стороны более широкого круга представителей элит, и недавнее заявление президента страны Армена Саркисяна про "неизбежность" досрочных парламентских выборов также подтверждает эту тенденцию.

"Скорее всего, заметная часть элит Армении будет настроена на замену действующего премьера»,- считает эксперт.

По его мнению , вероятно, как минимум часть из этих игроков будет ориентироваться на сценарий, что основным публичным лицом новой власти после отставки Пашиняна мог бы стать президент страны Армен Саркисян, а на место главы правительства на переходный период мог бы прийти технический премьер, являющийся, например, карьерным чиновником, или бизнес-управленцем.

Нейжмаков отмечает, что реплика Президента России Владимира Путина по внутриполитической ситуации в Армении (что недопустимо "раскалывать общество изнутри") свидетельствует: России важно получить гарантии в том, что шаги, зафиксированные в совместном заявлении, будут реализованы, а кардинального усиления позиций радикальных сил в Ереване не произойдет. Само по себе это неплохой сигнал для действующего премьера Армении, но не гарантия от отставки.

Российский политолог напоминает, как в октябре и начале ноября 2020 года говорил о том, что даже реализация самого негативного для армянской стороны сценария развития событий в Карабахе не обязательно приведет к немедленному свержению Никола Пашиняна.

"Скорее всего, очень значительная часть представителей элит Армении заинтересованы, чтобы непопулярные меры, обозначенные в совместном заявлении о полном прекращении огня, были реализованы именно при действующем премьере страны. Также вспомним, что нередко между неудачным для лидера военным конфликтом и его отстранением от власти может пройти довольно значительный промежуток времени. Например, операция НАТО "Союзная сила" в отношении Югославии имела место в марте-июне 1999 года, а отставка Слободана Милошевича после "Бульдозерной революции" последовала только в октябре 2000 года. При всей разнице между этими ситуациями, у Пашиняна также есть шанс остаться у власти еще на какое-то время", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)