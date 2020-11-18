На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что использовать белый фосфор запрещено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)