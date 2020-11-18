В Физули обнаружен самодельный ракетомет

БАКУ /Trend/ - В одном из сел Физули обнаружен ракетомет, изготовленный кустарным способом.

Как передает в среду Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что армяне посредством оружия такого рода подвергали обстрелу густонаселенные территории Азербайджана.

"Мы в освобожденных селах Физули. Этот ракетомет, изготовленный кустарным способом, использовался армянами в обстреле густонаселенных территорий Азербайджана. Эти кустарные системы в основном используются в Сирии. Армяне привлекали наемников с Ближнего Востока", - написал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)