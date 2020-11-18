БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день подтверждена гибель 2425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Я представляю фактические данные о телах тех наших погибших военнослужащих, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу. По положению на вчерашний вечер, эта цифра составляла 2425. При этом, из них около 250-ти тел не опознаны», -заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян журналистам в парламенте.