Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и "Вестника Кавказа", азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, что может стать угрозой для мирного соглашения по Нагорному Карабаху.
В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, историк, политолог, эксперт Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорскими организациями Теймур Атаев и военный эксперт Рауф Раджабов.
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Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО)
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