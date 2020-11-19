Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и "Вестника Кавказа", азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, что может стать угрозой для мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, историк, политолог, эксперт Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорскими организациями Теймур Атаев и военный эксперт Рауф Раджабов.