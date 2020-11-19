Международные документы не должны оставаться на бумаге, их нужно уважать и выполнять - видеообращение Омбудсмана Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с видеообращением к международному сообществу.

Как сообщает в четверг Trend, в видеообращении говорится:

"Я - Сабина Алиева, Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджанской Республики.

Это исторический момент для Азербайджана и для всего региона. Армяно-азербайджанский конфликт завершился договором, подписанным обеими странами. Это заявление имеет историческое значение. Это заявление положило конец 30-летней оккупации территорий Азербайджана и принесло долгожданный мир и стабильность в наш регион.

Почти один миллион человек, которые когда-то были насильственно изгнаны со своей Родины и стали вынужденными переселенцами, теперь смогут вернуться в свои родные края. Мы рады, что их права были обеспечены.

Вооруженные Силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции на своей международно признанной территории и освободили оккупированные земли в соответствии с международным правом. Военная операция должна быть последним средством, но Азербайджан ждал почти 30 лет, надеясь, что Армения выполнит соответствующие документы ООН и восстановит нарушенные права вынужденных переселенцев. Однако, к сожалению, не было предпринято никаких шагов в этом направлении. Права этих людей и требования известных резолюций Совета Безопасности ООН полностью были проигнорированы.

Международные документы не должны быть бумажкой, их нужно уважать и выполнять. Неуважение к международному праву и международным документам может привести мир только к хаосу.

Мы очень сожалеем о тех мирных жителях, которые погибли в разных регионах Азербайджана. Они не имели отношения к боям в зоне конфликта и проживали вдали от него. Однако они были намеренно обстреляны баллистическими ракетами в своих домах. К сожалению, среди пострадавших было много детей, женщин, пожилых людей. Мирные жители не должны быть мишенью в боевых действиях. Это также требование международного гуманитарного права.

Азербайджан уважает права всех людей, живущих на территории Нагорного Карабаха, и никого насильственно не изгоняет.

Мы продолжим наше сотрудничество со всеми соответствующими международными правозащитными организациями и правозащитными учреждениями во имя прав человека и мира.

Карабах - это Азербайджан!"