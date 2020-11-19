С 13 ноября стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших - МИД России

Азербайджан и Армения с 13 ноября обменялись 385 телами погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 13 ноября передано 385 тел убитых. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон", - сказала она.

Захарова добавила, что более трех тысяч беженцев в настоящий момент вернулись в Нагорный Карабах с 14 ноября. "Идет возвращение беженцев в Нагорный Карабах. С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось 3 054 человека", - сказала она.

По словам дипломата, усилия России создают возможности для долгосрочного урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе. Она сообщила, что 17-19 ноября в Москве с визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Как отметила Захарова, они провели консультации в Министерстве иностранных дел России, а также встретились с представителями Министерства обороны РФ, сверили часы по дальнейшему взаимодействию "тройки" в целях достижения урегулирования карабахской проблемы после прекращения огня.