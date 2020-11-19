Каждый раз, предпринимая попытку наступления, армяне несли потери и отступали - раненый в боях офицер

БАКУ /Trend/ - Хотя армяне неоднократно пытались вернуть под контроль наши освобожденные территории, каждый раз их усилия терпели крах.

Об этом в четверг сказал Trend офицер азербайджанской армии Мурад Эфендиев, получивший ранение в ходе боев за поселок Суговушан.

"Сначала я участвовал в боях за село Талыш. После освобождения села Талыш мы укрепили свои позиции. В этот момент противник атаковал, чтобы снова занять село. Однако, неся потери, армяне были вынуждены отступить. В ходе боя мы с боевыми товарищами захватили в плен восемь солдат противника. Когда мы сдали пленных и вернулись, армянские военные открыли огонь по нашим позициям из поселка Суговушан. И на этом направлении мы успешно отбили атаку противника, и он стал отступать, неся большие потери. Мы уничтожили позиции противника в направлении Суговушана. Далее наступило частичное затишье. Спустя некоторое время армяне снова предприняли попытку наступления на Суговушан. Наши позиции обстреливались в основном из минометов. В Суговушане мы находились на высоте 505 метров над уровнем моря. Противник уже применял беспилотные летательные аппараты. С беспилотников просто сыпались ручные гранаты Ф-1. Наряду с этим армяне подвергли обстрелу наши позиции из 82- и 120-миллиметровых снарядом. Мы контратакой повторно разгромили позицию противника. Армяне хотели взять наших солдат в окружение. Я и мои товарищи-офицеры получили информацию об этой операции противника, отбили его атаку в этом направлении и уничтожили армянскую диверсионную группу. В это время рядом с нами разорвался снаряд, выпущенный противником. Я и три моих товарища-офицера получили ранения. Солдаты вывели нас с поля боя и доставили в Нафталанский госпиталь. Мне сделали операцию, сейчас чувствую себя хорошо, как только поправлюсь, вернусь на службу", - сказал Эфендиев.

Отметим, что Мурад Эфендиев - внук участника Великой Отечественной войны, Национального героя Италии, азербайджанского партизана Мамеда Багирова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)