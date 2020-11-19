В Физули не осталось ни одного целого здания (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Одним из районов Азербайджана, наиболее пострадавших от вандализма армян, является освобожденный от оккупации Физулинский район.

Как передает в четверг спецкор Trend из Физули, на территории района разрушено всё - жилые дома, другие здания и гражданские объекты, кладбища. В Физули не осталось ни одного целого здания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)