Турция приветствует освобождение от оккупации Агдамского района Азербайджана – правительство

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует освобождение Агдамского района Азербайджана от армянской оккупации.

Об этом сказали Trend в пятницу в правительстве Турции.

Было отмечено, что освобождение Агдамского района является знаменательным событием не только для Азербайджана, но и для Турции.

«Мы поздравляем азербайджанский народ с освобождением Агдама, который долгие годы находился под оккупацией Армении. Турция внимательно следит за процессом вывода оккупационных сил с территорий Азербайджана», - сказали в правительстве Турции.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России, 20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района.

В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километра территории Агдамского района, то есть 77,4 процента от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома.

В Агдаме много архитектурных и культурных памятников с древней историей. В Агдамском районе расположены: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей Панах-хана, особняк Панах-хана, два сундукообразных памятника, крепость эпохи XV века Сардаба и Хатем Малик, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.