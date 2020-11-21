Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, уже налаживанию мирной жизни в Карабахе, и с нашей стороны, конечно, главная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить", - отметил Шойгу. "Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать", - заключил министр.