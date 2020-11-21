Культурная катастрофа, постигшая сотни мусульманских памятников Карабаха, полностью игнорируется - Дамир Мухетдинов

БАКУ/Trend/ - Культурная катастрофа, постигшая десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха полностью игнорируется.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

«С удивлением ознакомился сегодня с новостью об обращении именитых деятелей культуры в ЮНЕСКО. Режиссеры, дирижеры, музыканты и другие представители творческой элиты просят включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорно-Карабахского региона в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения. Меня поразил избирательный подход деятелей культуры, совершенно неприкрыто указавших, что культурным достоянием, обязательным к сохранению, они считают только христианские храмы Нагорного Карабаха, без тени стеснения закрывая глаза на поругание и уничтожение мусульманских памятников», - написал он.

Мухетдинов отметил, что за десятилетия пребывания на территории Нагорного Карабаха 63 из 67 мечетей региона были разрушены.

«Число пострадавших исторических и культурных памятников идет на сотни. Я бы оценил как весьма бессовестные намеки на потенциальное разрушение храмов, принадлежность которых оспаривается албанско-удинской церковью, при том, что полностью игнорируется культурная катастрофа, постигшая десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха.

При объективном подходе любой наблюдатель вынужден отметить, что Азербайджан позиционирует себя как мультикультурное государство, одинаково уважительно относящееся ко всем религиозным традициям. Баку – неоднократная столица Саммита лидеров мировых религий», - пишет он.

По словам Мухетдинова, само привлечение внимания ЮНЕСКО к историческому наследию Карабаха я считаю совершенно правильным.

«Надеюсь и верю, что у специалистов этой авторитетной международной организации, на днях отметившей 75-летие, хватит образования и такта начать экспертизу сохранности и принять соответствующие решения для дальнейшей защиты исторического наследия региона без оглядки на религиозную принадлежность объектов, объективно и беспристрастно»,- заключил он.