Усилия России и Турции остановили военный конфликт в Нагорном Карабахе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Совместные усилия России и Турции остановили военный конфликт в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме Галифакс по международной безопасности, который проходит в онлайн-режиме, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет", - сказал он.