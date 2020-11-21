Усилия России и Турции остановили военный конфликт в Нагорном Карабахе - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Совместные усилия России и Турции остановили военный конфликт в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме Галифакс по международной безопасности, который проходит в онлайн-режиме, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет", - сказал он.
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