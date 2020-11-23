Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Карабахе

Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, сообщили в МО РФ, передает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

Офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.



По данным ведомства, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе.



В районе населенного пункта Суговушан при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб.

"Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - добавили в ведомстве.



Как отметили в Минобороны, созданные по инициативе командования российских миротворцев совместные группы поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения.