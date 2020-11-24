Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия рассчитывает на то, что международные организации примут участие в процессе дальнейшего урегулирования конфликта в Карабахе. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в Карабахе "обстановка в целом стабилизируется, начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной, мирной жизни".

"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.