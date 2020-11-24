Любой приемлемый для Азербайджана итог является приемлемым и для Турции - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Любой приемлемый для Азербайджана итог является приемлемым и для Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомнив, что заявлением, подписанным лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября, был восстановлен режим прекращения огня, министр подчеркнул, что поддерживает этот документ.

"Во-первых, соглашение вновь подтвердило справедливость Азербайджана и его территориальную целостность. Во-вторых, Азербайджан пытался освободить территории, которые на протяжении почти 30 лет оставались под оккупацией. Часть территорий была освобождена контрнаступлением, остальная часть - по итогам переговоров. В-третьих, вынужденные переселенцы тех территорий, которые оставались под оккупацией, вернутся домой. В-четвертых, будет обеспечено сухопутное сообщение между Нахчываном и Азербайджаном. По требованию Азербайджана, мы будет принимать участие в контроле над соблюдением режима прекращения огня", - сказал Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)