Мы сейчас наблюдаем процесс возрождения Карабаха - заместитель гендиректора АМИ Trend

БАКУ/Trend/ - Эксперт, заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде в интервью «Москва-Баку» поделилась своим видением о перипетиях процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

- Какая ситуация сейчас сложилась в регионе карабахского конфликта?

- В регионе складывается обнадеживающая ситуация. Мирное соглашение, достигнутое с участием России, работает в полную силу. Боевые действия остановлены, продолжается процесс деоккупации азербайджанских территорий, который должен быть завершен 1 декабря. Наличие российского миротворческого контингента нейтрализует возможные реваншистские попытки со стороны Армении. Параллельно мы сейчас наблюдаем процесс возрождения Карабаха, освобождения его от затяжной атмосферы войны, постепенной нормализации мирных и экономических процессов на освобожденных территориях.



Азербайджан уже готов задействовать различные восстановительные программы, в том числе по созданию новой социальной инфраструктуры. За годы оккупации практически все земли, находившиеся под армянской оккупацией, пришли к полному упадку и разрушению. Предстоит также экологическая реабилитация этих территорий после нещадного пользования природных ресурсов и финального сжигания лесов представителями соседнего государства.



Регион карабахского конфликта возвращается в мирное русло, и сейчас важно сделать все возможное, чтобы сохранить устойчивость этой тенденции. Так как не исключаются попытки извне подорвать мирные инициативы России и создать опасные предпосылки для провоцирования ситуации. Риски создает также нестабильная внутриполитическая ситуация в Армении, генерируя почву для манипулирования мирным процессом и откатывания от достигнутых договоренностей.



- 23 ноября в Карабахе, при взрыве мины, пострадал и офицер российского миротворческого подразделения. Как вы считаете, насколько опасна и ответственна работа миротворческой миссии России? И будет ли своей сложностью она отличаться от той, которую, к примеру, выполняла в Сирии?



- Перед миротворческой миссией стоят важные задачи, и высока мера ответственности за их исполнение. Одной из сложных задач является разминирование территории, чем сейчас занимается Центр гуманитарного разминирования. Наверное, армянская сторона могла бы представить какую-то карту минных полей, чтобы можно было избежать жертв в процессе разминирования, как это уже произошло. Погиб азербайджанский полковник, пострадали еще несколько человек, в том числе российский миротворец. Если вооруженные формирования Армении могли напичкать все эти территории минами, то, наверное, могли бы содействовать и их разминированию. Прошла информация, что степень заминированности находившихся под армянской оккупацией азербайджанских территорий столь плотная, что возможно даже в Сирии минерам не приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Опыт, приобретенный в других странах, вероятно, для российских миротворцев будет иметь вспомогательное значение в Карабахе. Однако столь вопиющий перебор с минированием является определенным показателем специфического характера вооруженных сил Армении.



- Война закончилась, и пришло время поговорить о мире. Как вы считаете, народы Азербайджана и Армении смогут мирно сосуществовать в Карабахе?



- В нашем понимании это возможно. Оба народа заплатили слишком высокую цену за временное удовлетворение амбиций и притязаний политического армянства. Однако испытание войной уходит в прошлое. Придет время, и все народы этого региона будут строить мирный и безопасный Кавказ. Армения, по большому счету, сейчас получает шанс трансформироваться в современное государство. После деоккупации азербайджанских территорий для армянского народа открываются реальные перспективы полноценного развития в мире и партнерстве со всеми соседними странами, в том числе с Азербайджаном и Турцией. Но армянский народ должен освободиться от устаревшей, нездоровой идеологии и провокационных лидеров. В том числе из диаспоральной среды, насаждавших в армянском обществе опасные цели, спровоцировавшие войну. Сейчас наши общества, интеллигенция, все здравомыслящие силы должны сделать все возможное, чтобы постепенно стирать из памяти образ врага.