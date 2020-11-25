Резолюция Сената Франции - не что иное, как обычный клочок бумаги для Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Резолюция Сената Франции - не что иное, как обычный клочок бумаги для Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.