МИД Турции осуждает резолюцию Сената Франции

Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 2020 11:57 (UTC+04:00)
МИД Турции осуждает резолюцию Сената Франции

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Турции выступило в четверг с осуждением резолюции Сената Франции, призывающей правительство страны признать "независимость" Нагорного Карабаха, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это решение Сената Франции является четким показателем того, почему работа Минской группы ОБСЕ, проводимая сопредседателями, которые должны сохранять нейтралитет, до сих пор не смогла решить этот вопрос. Призыв Сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которые он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания, и его нельзя воспринимать всерьез. Мы желаем, чтобы Франция теперь приняла конструктивную позицию для стабилизации региона, сделав правильные выводы", - подчеркивается в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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