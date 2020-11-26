Франция не часть урегулирования, а часть проблемы - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна быть нейтральной.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя принятие Сенатом Франции проекта резолюции о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

По словам министра, данное решение вновь показывает, что Франция не часть урегулирования, а часть проблемы.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)