Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана, передает в пятницу Trend.

«Мы въехали в Физули, один из семи районов, окружающих Карабах. Пейзаж мрачный, унылый - последствия войны. Вот пустой танк, а вот это - покинутая казарма. и по всему пути - корпуса танков, на некоторых изображены армянские кресты. Здесь повсюду следы боев - остатки военной техники, иногда единичные - как этот танк, а иногда и десятки. Армяне, захватив этот район, не жили в нем, а использовали как буферную зону. Однако до Первой карабахской войны, которая была 30 лет назад, в Физули проживало более 100 000 азербайджанцев. Власти организовали нам встречу с некоторыми из них - вынужденными переселенцами, впервые вернувшимися сюда после долгих лет оккупации. Этот мужчина добрался до того, что когда-то было его домом», - говорится в репортаже.

Вынужденный переселенец Хафиз Тахиров отмечает, что он добрался до этого места, но не может пройти дальше, так как это, без сомнений, опасно.

“Может те, кто разрушил наши дома, оставили там бомбы, я не знаю” - говорит Тахиров.

Рамиля Мамедова, которая тоже является вынужденной переселенкой из Физули, отмечает, что здесь был дом ее отца, теперь же здесь ничего нет.

«Я бы рассказала обо всем, что творили армянские варвары, своим детям, но этого уже не требуется, они уже все знают. Мы никогда этого не забудем», - сказала она.

В репортаже отмечается, что военная победа Баку позволила вернуть эти земли. За период армянской оккупации центральный город превратился в город-призрак: "С тех пор здесь вступила в свои права природа. Нужно время, чтобы город вновь был пригоден для проживания, нужно время, чтобы утих страх этой азербайджанской учительницы Рамили Мамедовой».