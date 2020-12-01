Количество российского и турецкого персонала в центре по контролю за ситуацией в Карабахе будет равнозначным

БАКУ/Trend/ - Количество персонала совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе от каждой страны будет равнозначным. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, центр "будет размещен на территории Азербайджана". "Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал официальный представитель военного ведомства.

По его словам, всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.