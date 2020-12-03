Трехстороннее заявление от 10 ноября положило конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий - глава МИД Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее заявление по нагорно-карабахскому конфликту, подписанное 10 ноября 2020 года, положило конец почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий.

Об этом, как передает Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Рад сообщить, что реализация этого соглашения гарантирует прекращение всех военных действий и возвращение Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджану.

В заявлении от 10 ноября также содержится призыв к возвращению временно перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Соглашение также предусматривает устранение препятствий для всех экономических и транспортных связей в регионе и гарантирует безопасное движение транспортных средств, грузов и людей между Арменией и Азербайджаном, включая связь Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой», - сказал Байрамов.

Он также отметил, что согласно заявлению, для контроля за выполнением договоренностей между Арменией и Азербайджаном будет создан совместный мониторинговый центр России и Турции.

«Я хотел бы поблагодарить Россию и Турцию за их вклад в то, чтобы это соглашение стало реальностью. Эти соседние государства играют важную роль в качестве гарантов соглашения, реализация которого обеспечит мир и стабильность на Южном Кавказе», - добавил он, отметив, что Азербайджан готов работать с соответствующими международными партнерами, а также с отдельными государствами, которые готовы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, в полном соответствии с принципами ООН.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан, проживающих на территории Карабаха, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя равные права и свободы со всеми гражданами Азербайджана, независимо от их этнических, религиозных взглядов, на равной основе.

«Конституция Азербайджана обеспечивает прочную основу в этом отношении. Мирное сосуществование азербайджанцев и армян, проживающих на затронутых конфликтом территориях, основанное на уважении друг к другу, безопасности, этнической и религиозной идентичности, должно быть окончательно обеспечено», - добавил министр.

Байрамов подчеркнул, что при вступлении в постконфликтную стадию, а именно, стадию реконструкции и реабилитации, восстановления мирного сосуществования, появляются новые возможности для развития и сотрудничества.

«Мы призываем всех наших коллег оценить и воспользоваться новыми перспективными реалиями», - завершил посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva