Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ приветсвуют прекращение боевых действий в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приветствуют прекращение военных действий в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Президента Азербайджана, Премьер-министра Армении и Президента России от 10 ноября 2020 года, передает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны продолжать полностью выполнять свои обязательства по заявлению от 10 ноября в Карабахе и прилегающих к нему районах, а также свои предыдущие обязательства по прекращению огня.

Страны-сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией, чтобы гарантировать невозобновление боевых действий.

Отметим, что в ответ на очередную провокацию армянских ВС азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.

В ходе 44-дневных боев от оккупации были освобождены Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В соответствии с положениями заявления до 1 декабря 2020 года Азербайджану были переданы оккупированные Арменией Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.