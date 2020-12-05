При минобороны Азербайджана открыты круглосуточные "горячие" линии

БАКУ /Trend/ - Для приема обращений в связи с вопросами, беспокоящими родителей и близких родственников военнослужащих, при министерстве обороны Азербайджана круглосуточно работают "горячие" линии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

Граждане могут обращаться с интересующими их вопросами по номерам телефонов: (012) 912, (012) 538-61-31, (012) 404-76-34.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)