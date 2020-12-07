Сотрудники аппарата Омбудсмена Азербайджана посетили армянских военнопленных (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Уполномоченной по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, продолжается посещение без предупреждения членами Национальной превентивной группы по предотвращению пыток мест временного содержания, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.

Посещения нацелены на то, чтобы ознакомиться с условиями содержания в этих учреждениях, условиями обращения с задержанными лицами, военнопленными и заложниками, обеспечением их прав. Во время очередного посещения в индивидуальном порядке были приняты армянские военнопленные и удерживаемые лица, выслушаны их обращения, на их языке им были разъяснены их права, представлены законодательные акты об их правах.

С участием врача - члена Превентивной группы армянские военнопленные и удерживаемые лица прошли медобследование. Было отмечено, что им оказывается необходимая медико-психологическая помощь, соблюдаются нормы международного гуманитарного права, в частности положения Женевских конвенций.

Армянские военнопленные и удерживаемые лица выразили удовлетворение условиями содержания, оказываемой медицинской помощью, питанием, гуманным отношением к ним.

Следует отметить, что по поручению Омбудсмена Сабины Алиевой в рамках посещений на месте проверяется состояние армянских военнопленных и удерживаемых лиц, обеспечение их прав. К сожалению, со стороны Армении такого отношения к данной категории лиц не проявляется. При обращении с удерживаемыми азербайджанскими гражданскими лицами, а также ранеными и попавшими в плен военнослужащими серьезно нарушаются нормы международного права, в частности требования Женевских конвенций.

(Текст: Кямаля Сеидова)