В освобожденный Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Кельбаджар назначен комендант, установлены полицейские посты, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, 25 ноября в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе в соответствии с указом Верховного главнокомандующего был объявлен комендантский режим. Комендантом района в соответствии с приказом министра внутренних дел назначен начальник районного отдела полиции (РОП) полковник-лейтенант полиции Ахверди Акперов.

«Сотрудники РОП и военнослужащие Внутренних войск, установив посты на территории района, въездах и выездах из него, осуществляют контроль за выполнением требований режима», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)