Путин: Увеличение количества миротворцев в Карабахе возможно только по договоренности со всеми сторонами

БАКУ/Trend/ - Увеличение количества миротворцев в Карабахе возможно только по договоренности со всеми сторонами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе пресс-конференции сказал Президент России Владимир Путин.

«Мы изначально обговорили количество наших миротворцев. Их количество согласовано. Это вопрос технического характера. Если придут к выводу увеличить их число, то мы это сделаем, если нет, тогда делать не будем», - сказал он.