Нагорный Карабах с точки зрения международного права является частью Азербайджана – Путин

БАКУ/Trend/ - Нагорный Карабах с точки зрения международного права является частью Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе пресс-конференции сказал Президент России Владимир Путин.

"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, все эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Cама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, и, имея в виду это обстоятельство, Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан", - сказал он.