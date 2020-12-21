Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана предоставило данные, в том числе фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2802 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря, сообщает в понедельник Trend.

В министерстве отметили, что в настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 60 лиц, личности которых не установлены.

"Информация об этом будет периодически предоставляться общественности. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!", - сказали в министерстве.

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне