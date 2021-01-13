Нарушений режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано - Минобороны РФ

Российские миротворцы не отметили нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс-АВН, сообщил замначальника Центра примирения сторон Дмитрий Перепелкин.

"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - заявил Перепелкин на брифинге в среду.

По его словам, на 27 наблюдательных пунктах, развернутых на линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, осуществляется круглосуточный мониторинг за обстановкой в регионе.