Отказываясь передать Азербайджану карты минных полей, Армения ставит под угрозу жизни сотни тысяч людей - «АзИз»

БАКУ /Trend/ - Отказываясь передать Азербайджану карты минных полей, Армения ставит под угрозу жизни сотни тысяч людей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме президента международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз» Льва Спивака, направленном президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а также депутатам Кнессета (парламент), мэрам и заместителям мэров израильских городов.

«Вопреки всем достигнутым договоренностям и международным конвенциям, Армения отказывается предоставить карты минных полей, подвергая риску жизни сотни тысяч людей и препятствуя возвращению почти одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли. Покидая азербайджанские территории, армянские военные полностью уничтожили города и села, разрушили не только инфраструктуру, но и убили домашний скот, который не смогли вывезти. Они сжигали дома и вырубали леса, чем нанесли природе большой ущерб. Многие израильские компании выразили желание содействовать восстановлению разрушенных городов Азербайджана, возрождать промышленность, поднимать сельское хозяйство на освобожденных территориях. Однако армянские оккупанты, отступая, заминировали все территории. На заминированных армянами землях уже погибли 20 человек, а 80 - получили тяжелые ранения. Такое поведение армянской стороны препятствует восстановлению и экономическому, культурному развитию освобожденных территорий», - говорится в письме.

Автор послания напоминает, что во время второй Карабахской войны с территории Армении наносились ракетные удары по находящимся далеко от линии фронта азербайджанским населенным пунктам, одним из которых является второй по величине город Азербайджана - Гянджа, где проживает большая еврейская община.

(Редактор: Константин Шапиро)