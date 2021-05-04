БАКУ /Trend/ - Недавно созданная международная комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе даст политико-правовую оценку армянской агрессии.

Как сообщает Trend, об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал член комиссии, российский историк и военный эксперт Олег Кузнецов.

«Итогом работы комиссии станет отчет, думаю, что многотомный, в котором будет не просто отражена совокупность фактов о конкретных военных преступлениях в Карабахе, а дана политико-правовая оценка преступной политике и практике армянских оккупантов на захваченных ими азербайджанских землях, благо примеров такого рода из истории вполне достаточно», - сказал Кузнецов.

По его словам, так как комиссия изначально создается как международная и неправительственная, то в своей деятельности она будет отдавать приоритет, естественно, нормам не национального законодательства, а международного права, и ее главная цель - дать политико-правовую, а не уголовно-правовую оценку армянской агрессии против мирного населения Карабаха.

«Уголовно-правовую оценку тем или иным конкретным преступлениям должны дать соответствующие компетентные органы стран-участниц нагорно-карабахского конфликта - Азербайджана и Армении после проведения предварительного расследования по каждому факту.

Задача комиссии - выявить, зафиксировать и сообщить о фактах таких преступлений, инициировать уголовное преследование конкретных виновных лиц. Наша комиссия не может подменять собой государство в его карательных функциях, она может только информировать о совершенных злодеяниях в соответствии с нормами международного права, а вот преследовать виновных - это прямая обязанность государства в соответствии с нормами национального законодательства. Для этого существуют органы следствия, прокуратуры и суда, подменять которые собой комиссия не имеет права и не будет в соответствии со своим статусом», - сказал он.