БАКУ/Trend/ - Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нет никаких причин, чтобы нагнетать эмоции вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметил он.