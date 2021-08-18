Азербайджанская сторона не открывала огонь по пожарной машине армян - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона не открывала огонь по пожарной машине армян.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в комментарии министерства обороны Азербайджана по поводу информации в армянских СМИ о том, что якобы 17 августа, в 20:40, подразделения азербайджанской армии открыли огонь по пожарной машине, прибывшей для тушения пожара.

В оборонном ведомстве сообщили, что пожар возник около 18:00 на пастбище в предгорье у поселка Гайбалы на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и азербайджанские подразделения видели его со своих позиций на этом направлении.

Российские миротворцы незамедлительно были проинформированы о пожаре в целях его тушения и предотвращения распространения огня.

"Заявляем, что распространенная противоположной стороной информация о том, что якобы наши подразделения открыли огонь в этом направлении, в частности, по пожарной машине, является ложью, и подобный факт также не был зафиксирован российскими миротворцами", - сообщили в минобороны Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)