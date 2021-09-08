Завершение Карабахской войны создало новые возможности на Южном Кавказе - премьер Грузии

БАКУ /Trend/ - Завершение Карабахской войны создало новые возможности на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии, об этом сказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе сегодняшнего брифинга с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Тбилиси.

Как отметил Гарибашвили, Карабахская война, безусловно, была настоящим вызовом для региона, но теперь этот вызов превратился в новую возможность.