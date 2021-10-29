Ереван на протяжении всего карабахского конфликта пытался разыграть примитивную «двухходовку» - Youtube-канал VMedia (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В новом ролике Youtube-канала VMedia рассказывается о том, что Ереван на протяжении всего карабахского конфликта пытался разыграть примитивную «двухходовку», в основе которой лежал вопрос о так называемом «самоопределении» армян. При этом, как отмечается в видеоролике, в действительности, с 1918 года со стороны Армении речь шла всегда только лишь о территориальных притязаниях.

Как сообщает Trend, авторы ролика проводят аналогии между идеей «миацума» и «аншлюсом» Австрии в 1938 году, а также тем, как Гитлер использовал вопрос «ущемления прав судетских немцев».

Кроме того, армянской общественности задаются неудобные вопросы, на которые у нее, без сомнения, ответов нет. Например, «какое отношение к «самоопределению армян Карабаха» мог иметь захват тех территорий, где заметного армянского населения не было - тех самых районов Азербайджана, окружающих бывшую НКАО?».