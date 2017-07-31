Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии

31 июля 2017 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Швейцарии Дорис Лойтхард.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления в связи с национальным праздником Швейцарии. Верю, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и дальше будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с взаимными интересами.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному швейцарскому народу - вечного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.

Azernews Newspaper
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