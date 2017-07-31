Президент Ильхам Алиев утвердил устав государственного рекламного агентства

31 июля 2017 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об организации деятельности государственного рекламного агентства.

Согласно указу, утвержден устав государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

В указе отмечается, что уставной фонд госагенства формируется за счет госбюджета в размере 10 тысяч манатов. В агентстве создается Наблюдательный Совет из трех человек. Назначение и увольнение, а также преждевременное прекращение их полномочий осуществляется Президентом Азербайджана.

Согласно указу, на первичном этапе для формирования расходов на содержание агентства из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана выделен один миллион манатов.

Azernews Newspaper
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