Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие Пираллахинскогго района Баку

1 августа 2017 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по строительству и благоустройству в Пираллахинском районе города Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по строительству и благоустройству, а также дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий в Пираллахинском районе, из средств, предусмотренных в указе Президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», Исполнительной власти Пираллахинского района города Баку выделяются 9,5 миллиона манатов, в том числе 4,5 миллиона манатов - на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района города Баку, и пять миллионов манатов - для начала строительства 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, проживающих в находящихся в аварийном состоянии жилых зданиях.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной этим распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Azernews Newspaper
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