Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии реконструированных автомобильных дорог - приморской Пиршаги-Новханы, а также Бинагади-Новханы-Джорат.

Председатель ОАО “Aзеравтойол” Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги Пиршаги-Новханы.

Затем глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

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