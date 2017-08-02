Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат (ФОТО)

2 августа 2017 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии реконструированных автомобильных дорог - приморской Пиршаги-Новханы, а также Бинагади-Новханы-Джорат.

Председатель ОАО “Aзеравтойол” Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги Пиршаги-Новханы.

Затем глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Новость обновляется

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает достойное место среди спортивных держав
Политика 1 августа 21:50
Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие Пираллахинского района Баку
Политика 1 августа 18:49
Президент Азербайджана назначил заместителя исполнительного директора Фонда страхования вкладов
Бизнес 1 августа 15:46
Президент Ильхам Алиев утвердил устав государственного рекламного агентства
Политика 31 июля 21:09
Определены основные направления деятельности Совета финансовой стабильности Азербайджана
Бизнес 31 июля 20:58
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии
Политика 31 июля 18:58
Группа деятелей кино Азербайджана удостоена почетных званий
Политика 31 июля 18:53
В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева
Общество 31 июля 18:29
Президент Ильхам Алиев наградил Хызры Шихсаидова орденом «Дружба»
Политика 31 июля 18:28
Деятели кино удостоены персональной пенсии Президента Азербайджана
Политика 31 июля 18:23
Президент Ильхам Алиев наградил Чингиза Ганизаде орденом «Шохрат»
Политика 31 июля 18:20
Президент Ильхам Алиев поздравил индийского коллегу
Политика 31 июля 18:16
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и США очень хороший уровень отношений в политической, экономической, энергетической сферах и сфере безопасности (ФОТО)
Политика 31 июля 13:54
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Буркина-Фасо (ФОТО)
Политика 31 июля 10:15
За последние годы Азербайджан предпринял больше шагов в социальной сфере, чем ожидалось - депутат
Общество 30 июля 23:23
Выделены средства на строительство автодороги в Уджарском районе Азербайджана
Политика 28 июля 19:05
Президент Ильхам Алиев удостоен высокой награды Боснии и Герцеговины
Политика 28 июля 17:12
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Перу
Политика 27 июля 22:13