На "Кубке моря-2017" будут проведены артиллерийские стрельбы по морским целям

2 августа 2017 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках "Кубка моря - 2017" военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в Каспийское море для проведения артиллерийских стрельб по морским целям, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

В ходе этого этапа малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России выполнит задание по артиллерийским стрельбам первым, ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана - вторым, сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана - третьим, ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана - последним.

Первый этап соревнований продлится до 4 августа.

Накануне в Приморском национальном парке состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017», организованных в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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